Oasport.it - LIVE Berrettini-Norrie, Australian Open 2025 in DIRETTA: esordio complicato per il romano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonanotte a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match di primo turno deglitra Matteoe Cameron. Seconda sfida tra ile il britannico nella loro carriera, e proprio al primo turno dello Slam d’dell’anno.Nelquesta era una finale 500, e che 500: il Queen’s, dove il capitolino spense le speranze diin una sfida che fu di fatto l’anteprima delle meraviglie di Wimbledon per quel che riguarda. Rispetto ad allora è successo moltissimo e per Matteo i cambiamenti sono stati tanti, com’è stato tanto anche lo sforzo profuso per tornare dentro i primi 40 del mondo dopo i tanti infortuni.Inizio di stagione che ha dato segnali contrastanti per, ai quarti a Hong Kong (battuto da un redivivo Kei Nishikori) e subito fuori con l’argentino Facundo Diaz Acosta ad Auckland, mentre non è possibile indicare realmente quale sia la forma di, avendo lui giocato solo una partita e contro l’o Jordan Thompson, giocatore ostico già di suo in questa fase della carriera e ancor più in Australia.