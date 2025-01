Sport.quotidiano.net - L’intervista. Il tecnico Villa elogia la sua truppa: "L’intensità giusta»

Due gol siglati, nessuno subito, altri tre punti in trasferta. Ha almeno tre importanti aspetti per i quali sorridere Alberto, senza considerare che la sua Pistoiese ha conquistato il successo per la quarta volta di fila, mantenendo il passo della battistrada Forlì. Una vittoria da squadra vera, quella arrivata all’Allegretti contro la Cittadella Vis Modena. "Ci aspettavamo un’avversaria tenace - ha commentato l’allenatore arancione a fine gara - e per tutto il primo tempo la Cittadella ha mostrato grande aggressività. Noi abbiamo avuto la forza di difenderci alla grande, non rischiando praticamente niente nei novanta minuti. Mi è piaciuta la voglia dei miei ragazzi, sono riusciti a ’pareggiare’della Cittadella e questo è uno degli aspetti che mi rende maggiormente felice".