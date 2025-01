Infobetting.com - Leicester-Crystal Palace (mercoledì 15 gennaio 2025 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

hanno passato il terzo turno di FA Cup battendo squadre di categoria inferiore, con primi che lo hanno fatto in modo eclatante, ma sono i secondi ad avere più chance di far bene anche nel quarto turno. Qui però siamo in campionato e le cose vanno peggio. Le Foxes, con soli .InfoBetting: Scommesse Sportive e