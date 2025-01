Laverita.info - Le 7 minacce che mettono a rischio il mondo cyber nel 2025

Leggi su Laverita.info

Nelnon si tratterà solo di proteggere i dati, ma di anticipare gli attacchi che sfruttano l’Ia per creare malware e phishing altamente personalizzati. Pierguido Iezzi, massimo esperto disicurezza: «Come si può garantire che queste macchine, progettate per apprendere, non imparino le cose sbagliate?».