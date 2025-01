Liberoquotidiano.it - LCY ottiene la certificazione ISCC PLUS, guidando la trasformazione green dell'industria globale dei materiali

(TAIPEI, 13 gennaio 2025)(Imm/PRNewswire) - Creare soluzioni di valore per catene di fornituraed economie circolariLCY Chemical Corp. (LCY) ha annunciato che i suoi elastomeri termoplastici, il polipropilene e le soluzioni di alcol isopropilico per dispositivi elettronici, prodotti nei suoi stabilimenti di Taiwan e Huizhou, in Cina, hanno ottenuto laInternational Sustainability and Carbon Certification (. Questo risultato sottolinea l'impegno di LCY nel soddisfare le esigenzea catena di fornitura, eccellendo nel contempo nella responsabilità ambientale e nell'innovazione di prodotto, contribuendo a uno sviluppo ambientale ed economico sostenibile. Le sue soluzioni certificate offrono un supporto innovativo a clienti e partner, favorendo al contempo lo sviluppo di un'economia circolare all'internoa filiera