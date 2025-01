Casertanews.it - Lavori di ammodernamento della rete idrica, rubinetti a secco per mezza giornata

Mercoledì 15 gennaio sarà sospesa temporaneamente l’erogazione dell'acqua in alcune aree di Caserta per consentire l’ultimazione di un importante intervento sulla. Le aree interessate sono via Falcone, via Borsellino, via Ruggiero, il centro storico e le frazioni di San Clemente, Centurano.