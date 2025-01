Ternitoday.it - L’auto si sfrena e lo schiaccia contro il muro, grave incidente in un autolavaggio di Terni

Leggi su Ternitoday.it

nella mattinata di oggi in unin via dell’Olio, traversa di via Campofregoso. Dalle prime informazioni sembra che un suv si siato travolgendo uno degli addetti della struttura,ndoloun.L’uomo è stato trasportato in codice rosso al.