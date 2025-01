Ilfattoquotidiano.it - Latina, donna 30enne azzannata e uccisa da un branco di cani nel giardino di casa di un amico

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Era andata a trovare unnella sua villetta alle porte di, ma nelè statada undi. La vittima è una trentenne di origine nigeriana che lavorava come barista in un locale della zona.A lanciare l’allarme sono stati i vicini di. Così sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia della questura pontina che hanno tentato di allontanaresparando un colpo di pistola. Laè stata soccorsa e trasportata in ambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti ma è deceduta poche ore dopo a causa delle gravi ferite riportate. Già la scorsa settimana gli stessiavevano aggredito un’altra(non è chiaro se si trattasse della stessa trentenne oggi deceduta): in quell’occasione il proprietario era riuscito a bloccare i, rimanendo ferito a sua volta.