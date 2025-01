L’agonia del Castello delle Cerimonie aperto solo un altro mese | partono gli avvisi per chi ha già prenotato

Leggi su Open.online

Ancora 30 giorni, quelli necessari a chi ha giàil proprio evento di vivere il proprio sogno, poi ilchiuderà definitivamente. È un epilogo senza fine quello de La Sonrisa, il lussuoso ristorante reso celebre da Antonio Polese con il popolare programma di Real Time e poi, dopo la sua morte, gestito con immutato successo dalla figlia “donna” Imma e il marito Matteo Giordano. Lo scorso dicembre il Comune «avevano notificato il provvedimento di revocalicenze per la ristorazione e per l’albergo alle tre società che hanno gestito finora il complesso immobiliare denominato “Grand Hotel La Sonrisa”», aveva annunciato la sindaca di Sant’Antonio Abate Ilaria Abagnale. Un punto fermo a una vicenda giudiziaria iniziata già nel 2011 per presunti abusi edilizi sulla proprietà, di 40mila metri quadrati, risalenti alla fine degli anni Settanta e proseguiti nel tempo.