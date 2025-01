Ilfattoquotidiano.it - La vittoria di Kate dopo “mesi di discussioni” con il principe William: “Anche Re Carlo III è d’accordo con lei”

Alla fine pare proprio che mammal’abbia avuta vinta e che, rompendo una lunga tradizione reale, il prossimo re d’Inghilterra, oggi principino George, non andrà a studiare all’Eton College. Il primogenito dei principi del Galles, invece, dovrebbe seguire le orme di mammae degli zii Middleton che hanno tutti studiato al Marlborough College, una scuola mista.Lein casa dipare durassero da tempo e già in passato erano emerse le divergenze nella coppia reale circa il futuro dell’erede al trono. Ma oggi,stando alle voci che si rincorrono sui tabloid e tra i bene informati, sembra che si sia raggiunto finalmente un accordo e chel’abbia spuntata. Lei ha raccolto grandi successi quando venne trasferita in quel college dalla Downe House; ottimi risultati accumulati sia in campo sportivo, distinguendosi nella squadra di hockey, sia personale,essere stata eletta “la persona che avrà più probabilità di essere amata da tutti”.