Fanpage.it - La risposta del gestore del Caffè Greco di Roma sullo ‘scontrino shock’: “Qui si paga la storia”

Leggi su Fanpage.it

Laall'avvocato che ha pubblicato uno 'scontrino shock' ricevuto all'Anticodi: "È assurdo paragonare ilpreso alla spaccio del tribunale e l'acqua acquistata dalle macchinette automatiche con i prodotti che offriamo noi. Evidentemente, non si è reso conto di trovarsi in un locale storico in via Condotti".