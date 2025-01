Ilfoglio.it - La lunga mano dell’Iran in una guerra che è tutto fuorché regionale

Leggi su Ilfoglio.it

? Un tubo. Si chiama azione, non reazione. Si chiama ideologia, non rappresaglia. Si chiama antisemitismo travestito da antisionismo, non azione di difesa. I successi militari otten. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti