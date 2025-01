Lanazione.it - La Lira di Bibbiena, i rusultati del nuovo bando

Arezzo, 13 gennaio 2025 – Sono state 254 le famiglie del comune diche hanno ricevuto i buoni messi a disposizione delper il progetto Ladi. I piccoli negozi (non alimentari) che invece hanno aderito al percorso che si è chiuso con il periodo natalizio, sono stati 31. L’investimento messo a disposizione della Giunta per questa nuova opportunità offerta alle famiglie più bisognose, è stato di era di 25 mila euro. L’Assessore Francesco Frenos commenta: “Siamo molto soddisfatti per come si è svolto anche quest’anno ile per il fatto che abbiamo potuto dare un sostegno concreto a così tante famiglie in un periodo dell’anno molto importante per tutti. Risultato che ci conferma la bontà di un’operazione di sostegno che smuove l’economia locale, ma ci consente anche di avere un monitoraggio continuo e diretto sulle criticità sociali del nostro territorio”.