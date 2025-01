Feedpress.me - La Lazio licenzia lo storico falconiere Bernabé: ha pubblicato foto intime dopo un intervento al pene

Lahato in tronco delloJuan, cioè colui che prima di ogni partita casalinga della squadra biancoceleste fa scendere sul terreno dell'Olimpico l'aquila Olimpia, simbolo della società capitolina. A far scatenare l'ira del patron Claudio Lotito è stato un videodallo stesso 56enne, in seguito all'operazione per l'impianto di una protesi peniena.