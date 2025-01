Milleunadonna.it - La figlia di Gisele Pelicot: “Ecco perché mio padre deve morire in prigione”. L’atroce racconto della scoperta dello stupro

Il processo a Dominique, condannato in Francia a 20 anni di carcere per aver drogato la moglieper 10 anni facendola violentare da almeno 50 uomini, è finito e ora la vita può ricominciare. Ma come si può tornare alla normalità se “tuoè il peggiore stupratore degli ultimi 30 anni?&rdquo.