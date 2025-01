Iodonna.it - La cantante rientra in casa per un confronto con Helena Prestess e Luca Calvani

I ribaltamenti della scorsa settimana hanno nuovamente alterato gli equilibri al Grande Fratello, in onda stasera in diretta alle 21.35 circa su Canale 5 con la ventiduesima puntata. Molti gli argomenti in scaletta, a partire dagli scossoni provocati dall’uscita di Jessica Morlacchi. I riflettori sono puntati sul risultato del televoto, che vedrà uscire uno dei cinque concorrenti in nomination, tra cui spiccano, Shaila e. Grande Fratello 2024/2025: chi sono i concorrenti X Leggi anche › “Grande Fratello”, Jessica Morlacchi ha abbandonato: «Non posso essere associata alla maleducazione di» Grande Fratello, anticipazioni diretta stasera 13 gennaio: news puntataLe anticipazioni ufficiali annunciano il ritorno di Jessica Morlacchi, dopo il ritiro deciso nel corso della scorsa puntata.