Lapresse.it - Iran, Nordio firma scarcerazione e Abedini torna a Teheran: “No presupposti per estradizione”

Mohammad, ingegnereiano arrestato lo scorso 16 dicembre e detenuto nel carcere di Opera su richiesta degli Stati Uniti che ne avevano sollecitato l’, “è un uomo libero” e ha fatto rientro a. È Carloin persona are la revoca degli arresti e laè subito esecutiva e avviene poco dopo. La decisione, politica, del ministro della Giustizia arriva a quattro giorni dalla liberazione della giornalista italiana Cecilia Sala dal carcere di Evin e prima della decisione di merito sui domiciliari da parte dei giudici della corte di appello di Milano, attesa per mercoledì prossimo. Sul capo dipendeva il sospetto di avere violato l’International Emergency Economic Power Act americano. Il 38enne avrebbe fornito componenti elettroniche per la costruzione di droni al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, considerato dalle autorità americane un’organizzazione terroristica.