Inzaghi eletto miglior allenatore di dicembre Solo vittorie Inter!

Simoneè stato scelto comedel mese di: con l’, per lui,.TRIONFO INDIVIDUALE – Simoneè statodi, mese in cui la suaha ottenuto 5 successi su 5 in Serie A. Nel corso dello scorso mese, i nerazzurri hanno sfidato il Parma e il Como, in casa, e la Lazio e il Cagliari in trasferta. Per i nerazzurri, 14 gol segnati e ungol subìto nel corso di tali sfide. Il cammino in Serie A è poi proseguito in maniera positiva, con il successo esterno contro il Venezia con il punteggio di 1-0, conseguito il 12 gennaio. La prossima gara sarà contro il Bologna, in casa, mercoledì 15 gennaio. L’auspicio del tecnico piacentino è di trovare l’ottava vittoria di fila in Serie A.ritrova la solidità difensiva dell’VALORE IMPORTANTE – A risaltare, delle sfide di Serie A disputate dall’nel mese di, è stato indubbiamente il dato relativo alle reti subìte.