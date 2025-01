Pisatoday.it - Inquinamento da farmaci: gli effetti degli antinfiammatori sull'ambiente marino

Leggi su Pisatoday.it

Una cura per noi, un pericolo per l’. Per la prima volta una ricerca dell’Università di Pisa, appena pubblicata sul 'Journal of Hazardous Materials', ha esaminato l’impatto di diverse concentrazioni di ibuprofene, un comuneo molto utilizzato durante la pandemia di Covid 19.