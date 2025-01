Calcionews24.com - Infortunio Kossounou, ko per il difensore atalantino: non ci sarà contro la Juve. Le condizioni

Leggi su Calcionews24.com

, si ferma ildell’Atalanta in vista della garala. Ecco ledel giocatore nerazzurro In vista di Atalantaci sono novità nerazzurre per quanto concerne gli infortuni: su tutti quello delnerazzurro(che salterà il match di domani sera a Bergamo). Ecco le sueriscontrate .