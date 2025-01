Torinotoday.it - Incidente sulla sopraelevata di Moncalieri: scontro tra due veicoli, disagi al traffico

Leggi su Torinotoday.it

nella mattinata di oggi, lunedì 13 gennaio 2025, sul raccordo sopraelevato di, in direzione di Torino. Duesi sono scontrati e sono rimasti fermi in mezzo alla carreggiata, provocandoal. Una persona, ferita, è stata trasportata in ambulanza.