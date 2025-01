Quotidiano.net - Incendi a Los Angeles: l'Academy rinvia le nomination per la 97/a edizione degli Oscar

Scadenze ed eventi che precedono la notteancora rimandati. L'ha appena annunciato che a causache stanno devastando Losl'annuncio delleper la 97/adel premio è spostato dal 19 gennaio al 23 gennaio e i membri avranno tempo per votare fino a venerdì. Annullato il prestigioso pranzo dei candidati, previsto per lunedì 10 febbraio, così come la cerimonia che assegna i premi scientifici e tecnici, prevista per martedì 18 febbraio. Per ora resta confermato l'appuntamento principale: quello del 3 marzo dal Dolby Theatre di Hollywood. "Siamo tutti devastati dall'impattoe dalle profonde perdite subite da così tante persone nella nostra comunità. L'è sempre stata una forza unificante all'interno dell'industria cinematografica e siamo impegnati a rimanere uniti di fronte alle difficoltà", hanno scritto in una nota il Ceo dell'Bill Kramer e la presidente Janet Yang.