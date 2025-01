Lidentita.it - Incendi a Los Angeles, a rischio gli Oscar

Leggi su Lidentita.it

Glidi Losche durano da giorni mettono aanche gli. Prorogata di due giorni la scadenza per votazioni, mentre l’annuncio previsto per il 17 gennaio è stato spostato al 19 gennaio. La scadenza per le votazioni per le nomination agliè stata prorogata di due giorni a causa degli .a Los, agliL'Identità.