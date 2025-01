Messinatoday.it - Impatto tra tram e furgone della Messina Servizi, incidente in via Tommaso Cannizzaro

Leggi su Messinatoday.it

Scontro tra une un furgoncinoBene Comune in via. L'è avvenuto questa mattina. Non si sono registrati feriti. La vetturatranvia è stata costretta al rientro in deposito e sono in corso di valutazione i danni che non dovrebbero essere.