Liberoquotidiano.it - Il team di YouStart consolida nel 2024 una crescita importante: da 1 a 10 persone in tre anni

- Roma, 13/01/2025 -, la tech company romana fondata da Federico Di Condina e Tommaso Frante, chiude ilcon un raddoppio sul fatturato e sulla valutazione rispetto al 2023 grazie all'ausilio di giovani professionisti e con unbackground.La tech company romanasi stando come azienda di successo e chiude ilcon un fatturato raddoppiato rispetto al 2023. Soddisfazioni e nuovi obiettivi per i fondatori Federico Di Condina e Tommaso Frante.In treè cresciuta in modo esponenziale, grazie a progetti di valore, continue innovazioni ed obiettivi portati avanti in comune. La tech company romananasce nel 2021 grazie alla visione dei suoi giovani fondatori Federico Di Condina e Tommaso Frante, in un mercato in fase di sviluppo quale quello dei prodotti di realtà virtuale e aumentata per il settore corporate.