Fanpage.it - Il piano di Piantedosi dopo le manifestazioni per Ramy: in arrivo la stretta sui rimpatri

Leggi su Fanpage.it

gli scontri a Bologna e Roma perElgaml, il Viminale pensa a come intervenire per frenare le violenze e tutelare gli agenti. La nuovariguarderà anche l'immigrazione, con prefetti e questori valutati in base alla capacità di effettuareed espulsioni.