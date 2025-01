Riminitoday.it - Il motoclub “Pasolini” brinda ai suoi piloti mondiali

Leggi su Riminitoday.it

Tradizionale appuntamento di inizio anno per il nuovo“Renzo”, al “Frontemare” di Miramare di Rimini, per festeggiare un 2024 ricco di successi e soddisfazioni, oltre are ad un 2025 che si annuncia impegnativo e suggestivo. Sono state oltre 300 le persone che si sono.