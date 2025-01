Ilgiornaleditalia.it - Il Monza torna a vincere, Fiorentina ko e sempre più in crisi

Ciurria e Maldini firmano il 2-1, un solo punto in cinque gare per i viola- Ritrova la vittoria dopo due mesi e mezzo ildi Salvatore Bocchetti, che batte per 2-1 laregalando la prima gioia casalinga ai propri tifosi. Decisive per i biancorossi le reti di Ciurria e Maldini,