Il momento di Djokovic | come arriva al 2025 il rivale di Sinner

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Jannik, ma non solo. Gli Australian Open saranno il primo grande appuntamento dell’anno anche per Novak, che in Australia inizierà l’inseguimento al numero uno al mondo e soprattutto al 25° Slam di una carriera da film. Il suo torneo partirà contro una rivelazione: il giovane statunitense Nishesh Basavareddy. Seha dominato .