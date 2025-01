Parmatoday.it - Il crack fumato davanti a scuola, e il Duc che diventa una toilette: Parma ancora tra droga e degrado

Leggi su Parmatoday.it

Via costituente:allaMarconi si fuma. Alla luce del sole. Duc: in pieno giorno, alle 11.35 per l’esattezza di venerdì scorso, qualcuno decide di prendere la struttura come unaa cielo aperto. Prima una donna, poi un uomo qualche minuto dopo. Continuano le.