IL CONTE DI MONTECRISTO RAI1 | SERIE EVENTO TRA PREMI OSCAR E UNA STORIA SENZA TEMPO

Dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma, da lunedì 13 gennaio in prima serata suarriva “Ildi”,in quattro puntate prodotta da Palomar in collaborazione con la tv pubblica italiana e francese.Desiderio di vendetta o speranza di riabbracciare l’amata Mercedes? Cos’è che tiene maggiormente in vita Edmond Dantès, rinchiuso ingiustamente nelle segrete del Castello d’If per quindici lunghi anni?Sono entrambi i sentimenti ad animare prima la prigionia di Edmond e poi la sua ritrovata libertà, avvenuta grazie all’incontro provvidenziale con l’Abate Faria, che gli rivela l’esistenza di un tesoro nascosto sull’isola di.Diretta dal® Bille August, laè interpretata da Sam Claflin (Edmond Dantès-Ildi), Mikkel Boe Følsgaard (Gérard Villefort), Ana Girardot (Mercedes), Blake Ritson (Danglars), Karla-Simone Spence (Haydée), Lino Guanciale (Vampa-IlSpada).