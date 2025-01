Davidemaggio.it - Il Conte di Montecristo: anticipazioni seconda puntata di lunedì 20 gennaio 2025

Leggi su Davidemaggio.it

Otto episodi per quattro prime serate portano sul piccolo schermo una nuova versione de Ildi, opera intramontabile ed antesignana delle moderne serie tv: tra le pagine di Alexandre Dumas c’è tutto ciò che può intrattenere il pubblico, ovvero avventura, intrighi, mistero, vendetta e amore. A seguire tutte ledella serie evento Rai diretta da Bille August.Ildidi20Edmond trova il tesoroS1 – E3: Tornato a Marsiglia, Edmond scopre che suo padre è morto e Mercedes, che ora vive a Parigi, ha sposato un altro. Senza più nulla da perdere, il giovane si unisce a Jacopo, un contrabbandiere italiano in fuga dalla polizia, e con lui salpa per Talamone. Da lì, è semplice fare rotta pere trovare il tesoro che gli consentirà di trasformarsi nell’enigmaticodie attuare la sua vendetta.