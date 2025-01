Davidemaggio.it - I primi Delitti del BarLume senza Gino

Palomar fa concorrenza a se stessa. Questa sera, mentre su Rai 1 andrà in onda la prima puntata de Il Conte di Montecristo, su Sky Cinema Uno e Sky Serie arriverà il primo film della dodicesima stagione de Idel, serie prodotta come l’altra dalla società che fa capo a Carlo degli Esposti.La serie Sky Original, liberamente ispirata alle opere di Marco Malvaldi, va in onda per la prima voltaMarcello Marziali, che ha interpretatoRimediotti fin dal primo episodio ed è scomparso nel dicembre del 2023. Ma la scelta degli autori è stata quella di non ripartire dalla sua morte, bensì rendere l’indomito ed indimenticabile vecchino protagonista di uno dei nuovi film, facendolo scappare addirittura con una partita di diamanti.E’ la seconda perdita del cast, dopo quella di Carlo Monni, che nella prima stagione interpretò Ampelio Viviani, zio del protagonista Massimo.