I danni del vento, due operai in ospedale e una palazzina col tetto divelto

Il fortedi oggi in Friuli ha causato diversi disagi, in particolare a Paluzza e Lignano.PaluzzaDuecavatori, impiegati in una ditta di Paluzza specializzata nell’estrazione del marmo, sono rimasti coinvolti in un grave infortunio sul lavoro causato dalle raffiche di