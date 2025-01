Ilrestodelcarlino.it - Halley vola con Morgillo, Italservice ko nello scontro diretto

MATELICA 83PESARO 65MATELICA Arnaldo 12, Rolli 6, Panzini 3, Mentonelli 4, Dieng 8,17, Ferretti, Zanzottera 16, Riccio 17, Gaeta, Musci, Eliantonio. All. Trullo.PESARO: Delfino 4, Cevolini, Battisti 7, Cipriani 5, Mattioli, Tognacci 9, Aglio 19, Broglia 9, Gulini 12, Jareci. All. Ceccarelli. Parziali: 23-19, 18-10, 17-12, 25-24; progressivi: 23-19, 41-29, 58-41, 83-65. CASTELRAIMONDO Lavince il big match di giornata e torna prima in solitudine. La squadra di coach Trullo firma un’ottima prova e, oltre a conquistare lo, ribalta pure la differenza canestri rispetto alla sconfitta dell’andata (79-65). Dopo un primo quarto tirato, Matelica esce fuori nella seconda frazione e, trascinata da uno scatenato, arriva al riposo con 12 punti di vantaggio.