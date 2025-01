Tvzap.it - Grave lutto in Italia, è morto Oliviero Toscani: il triste annuncio della famiglia

Leggi su Tvzap.it

Social.in, è: il. È: lo ha annunciato lain un breve comunicato stampa. Il famoso fotografono si trovava ricoverato da venerdì 10 Gennaio 2025 nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno, in prognosi riservata. (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)L'articoloin, è: ilproviene da TvZap.