Lanazione.it - Grave incidente in un autolavaggio a Terni: addetto schiacciato contro il muro da un Suv

, 13 gennaio 2025 - E' il primosul lavoroche si registra in questo inizio del 2025 in Umbria. E' successo in unin via dell'Olio a. Un, di nazionalità egiziana, ha riportato gravi ferite dopo essere rimastofra un Suv appena lavato e ildell'edificio.Indagini in corso, da parte della procura dicon la polizia locale, per ricostruire la dinamica e risalire al conducente del veicolo, probabilmente un altrodell'. Da quanto appreso, infatti, l'uomo si trovava seduto su una sedia all'esterno dell'attività, quando l'auto lo ha colpito eil. Soccorso dagli operatori del 118, è stato trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale di. Accertamenti in corso anche da parte del personale della Usl Umbria 2 competente in materia di sicurezza sul lavoro