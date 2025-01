Superguidatv.it - Grande Fratello, stasera su Canale 5: anticipazioni della diretta di lunedì 13 gennaio 2025. Nomination, eliminati e sondaggi

13, torna l’appuntamento con il, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su5. In studio presenti le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi pronte a commentare l’evoluzione dei rapporti dei concorrenti all’internocasa, mentre Rebecca Staffelli darà voce al sentiment dei social. Analizziamo tutte lepuntata.su5, laventiduesima puntata del 13, cosa succederà?13dalle ore 21.34 appuntamento con la ventiduesima puntata del2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini in prima serata su5. Dopo l’abbandono di Jessica Morlacchi tra le polemiche, questa sera protagonista sarà ancora una volta Helena Prestes, la mobrasiliana che dopo aver fatto mea culpa di quanto successo riabbraccerà l’amica Nikita Pelizon.