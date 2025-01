Ecodibergamo.it - Giubileo, pellegrinaggio col Vescovo. Le proposte della Ovet, iscrizioni aperte

IL PROGRAMMA. Una serie di opportunità per vivere a pieno l’Anno Santo. Dal 7 al 13 luglio ildiocesano tra Abruzzo, Puglia, Basilicata e Lazio insieme a monsignor Beschi. Trasferte a Roma anche di un weekend o in giornata in treno.