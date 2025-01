Lapresse.it - Giappone, terremoto 6.9 nel sudovest del Paese: emessa allerta tsunami

Leggi su Lapresse.it

Undi magnitudo 6.9 ha colpito ildeled è stataun’. Lo riferisce l’agenzia meteorologicase. L’isola colpita è quella sudoccidentale di Kyushu. A seguito della scossa, registrata alle 21.19 ora locale, allarmisono stati emessi per la prefettura di Miyazaki, dove il sisma ha avuto origine, e per la vicina prefettura di Kochi. Al momento non si hanno notizie sull’entità dei danni. Ilè spesso colpito da terremoti a causa della sua posizione lungo il cosiddetto ‘anello di fuoco’ del Pacifico, un arco di vulcani e linee di faglia.