Germania, Afd spedisce un "biglietto di espulsione" nelle cassette delle lettere di circa 30mila persone

Leggi su Open.online

Undidi sola andata datato 23 febbraio, il giornoelezioni federali tedesche, infilatopostali di30 milache sono immigrate in, o hanno comunque un passato migratorio. Questa l’ultima provocazione firmata da alcune sezioni distrettuali dell’ultradestra tedesca dell’AfD che sta facendo discutere. January 13, 2025 «Ecco cosa hanno trovato nella loro posta lecon un background migratorio nella zona di Karlsruhe», ha denunciato un utente su Instagram rilanciato dalla Frankfurter Rundschau. La frase stampata sopra al, dove il passeggero è indicato come «immigrato illegale» riporta: «Solo la remigrazione può salvare la». Un QR code rimanda poi al sito dell’AfD di Karlsruhe, dove è possibile scaricare ile leggere le richieste del partito accompagnate da un link per donazioni.