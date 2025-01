Liberoquotidiano.it - Genova, presa la banda dei tombini: i malviventi in azione

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia diCentro e personale della Compagnia di Arenzano hanno dato esecuzione a due diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 8 soggetti, di cui 2 donne, appartenenti al gruppo ribattezzato “ladei”, responsabili - in considerdegli accertamenti condotti nell'attuale fase delle indagini preliminari - di numerosi furti in danno di esercizi commerciali con il metodo della cosiddetta “spaccata”, nella maggior parte dei quali venivano utilizzatio altre grate metalliche posizionati sul manto stradale pubblico a poca distanza dall'attività per infrangere le vetrine e fare accesso all'interno dei locali, arraffando denaro ed ogni altro oggetto disponibile nonché spartendosi in qualche occasione il provento illecito.