Gaza, ore cruciali per il futuro degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas

Sono oreper ilabitanti didi. I colloqui di Doha sembrano avvicinare l’accordo fra le parti ma, come già accaduto in altre occasioni, nulla puòessere affermato con certezza. Secondo alcuni media“il 90% dei dettagli” sarebbe stato concordato ma i nodi da sciogliere restano. Il più intricato sarebbe quello relativo al rifiuto di Israele di impegnarsi a porre fine alle guerra.Per quanto riguarda la prima fase dell’accordo invece lo Stato ebraico si sarebbe detto disponibile a rilasciare fino a 1.200 detenuti palestinesi, fra cui 200 che stanno scontando l’ergastolo, per ottenere in cambio il rilascio di un numero cospicuo di. Le pressioni affinché si arrivi ad un accordo fra le parti sono fortissime, a partire da quelle americane sia da parte di Joe Biden che del presidente eletto Donald Trump.