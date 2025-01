Ilnapolista.it - Garnacho-Napoli, già avviati i contatti con lo United (Corsport)

La cessione di Kvara non ha spaventato ilche ieri, contro il Verona, ha fatto una prestazione da manuale vincendo per 2-0. È chiaro però che Conte non lascerà che la squadra perda pezzi importanti senza sostituirli, proprio per questo ha indicatocome un profilo valido per rimpiazzare Kvaratskhelia in questa sessione di mercato.Il Corriere dello Sport questa mattina scrive che il Manchesterha aperto alla cessione anche per motivi legati al Fair Play Finanziario così come ad un congruo sconto sulla valutazione iniziale di 70 milioni di euro.Ilvuole“Loapre alla cessione di Garna, anche se ieri Amorim lo ha lanciato titolare in FA Cup dopo averlo lasciato un po’ in naftalina. Nato a Madrid, gioca nella Seleccion per il sangue argentino di mamma.