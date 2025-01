Ecodibergamo.it - Gamec, continua il riallestimento: la nuova sede nell’ex Palazzetto pronta per il 2026

IL MUSEO . In via Pitentino proseguono i lavori (da oltre 18 milioni di euro) per ospitare la Galleria d’arte moderna e contemporanea. Un intervento che contribuirà a riqualificare l’intera zona.