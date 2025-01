Trentotoday.it - Furto in centro: ruba la borsetta a una donna e aggredisce i poliziotti

Momenti di paura a Bolzano nel pomeriggio di sabato 11 gennaio. Un cittadino di origini marocchine di 32 anni hato la borsa a unabolzanina che si trovava in un locale in piazza delle Erbe, sottraendole uno smartphone e 380 euro in contanti.Pronto l’intervento della polizia, che ha.