Oasport.it - Francesco Passaro festeggia il passaggio del turno: “Mi sono tolto un peso. Grazie a Fognini…”

Leggi su Oasport.it

, in teoria, non doveva nemmeno esserci. L’Australian Open 2025 lo avrebbe dovuto vedere solamente dalla televisione. La vita, però, sa regalare sorprese inaspettate, come la rinuncia di Fabio Fognini al suo incontro di primo contro Grigor Dimitrov. Risultato? Esordio ufficiale in uno Slam per il tennista umbro e, non solo, anchedel. Il ritiro del bulgaro, quindi, ha spalancato le porte del secondo impegno per l’azzurro, che avrà una buona chance al contro il francese Bonzi.Nella conferenza stampa post-match,non ha nascosto parecchi sorrisi: “La giornata è finita meglio di com’era cominciata. Sapevamo che qualcuno non fosse al massimo, però fino all’ultimo nessuno voleva cedere le armi. Fabio ci ha avvertito un po’ prima rispetto a quando lo ha detto all’organizzazione, quindi mi ha dato anche il tempo di prepararmi nel migliore dei modi.