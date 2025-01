Oasport.it - Francesco Passaro, dal ripescaggio al 2° turno degli Australian Open. Dimitrov si ritira dopo un set

essere stato ripescato come lucky loser in seguito al forfait di Fabio Fognini, approfitta del ritiro del bulgaro Grigor, numero 10 del seeding, giuntoun’ora e tre minuti di gioco, con l’azzurro in vantaggio di un set ed un break, sul 7-5 2-1, ed avanza al secondo2025 di tennis, dove affronterà il vincente del match tra il belga David Goffin ed il transalpino Benjamin Bonzi.Nel primo set il bulgaro si fa trascinare ai vantaggi in apertura, deve annullare una palla break, ma poi riesce a tenere la battuta, mentrenon concede nulla al servizio.anche nel quinto game è costretto ai vantaggi, ma poi arriva a due punti dal set, sul 4-5 15-30 con l’azzurro al servizio, ma da quel momentosale in cattedra e vince 10 punti consecutivi: nell’undicesimo game l’azzurro che opera lo strappo a zero e vola sul 6-5 col servizio a disposizione, poi la chiusura arriva inesorabile al secondo set point sul 7-5 in 48?.