Fotografia è morto Oliviero Toscani | aveva 82 anni

Si è spento all’età di 82. Lo annunciano la moglie Kirsticon i figli Rocco, Lola e Alí sul profilo Instagram del grande fotografo. “Con immenso dolore diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimoha intrapreso il suo prossimo viaggio. Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell’intimità della famiglia”.era affetto da amiloidosi, come lui stessoreso noto, ed era ricoverato in gravi condizioni da diversi giorni all’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno.