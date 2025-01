Firenzetoday.it - Forte vento: intervento dei vigili del fuoco per rimuovere ramo in piazza Cardinale Elia dalla Costa / FOTO

Leggi su Firenzetoday.it

Nella giornata di ieri, domenica 12 gennaio, in, nel quartire di Gavinana, idelsono dovuti intervenire per mettere in sicurezza un grossodi pino che a causa delsi era staccato dall'albero rimanendo pericolosamente sospeso. Senza.